У Черкасах і Житомирі – повітряна тривога
4 березня 2022 , 14:50Читать новость на русском
У Житомирі 4 березня, о 14:45 оголосили про повітряну тривогу. Через 3 хвилини сирени завили й у Черкасах.
Жителів Черкас та Житомира закликають негайно йти в укриття та залишатися там до сигналу про скасування тривоги.
Читайте також Територія аеродрому в Умані замінована: наближатись категорично заборонено
Тривога в Черкасах та Житомирі
Через загрозу обстрілів у Житомирі 4 березня, о 14:45 оголосили про повітря тривогу. Вже о 14:48 сповіщення про небезпеку отримали жителі Черкас.
Нагадаємо, 4 березня ворог влучив у школу в Житомирі – вона зруйнована, однак, на щастя, жертв вдалося уникнути.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!