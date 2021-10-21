Черкащина на межі червоної зони: коли її можуть ввести

Черкаська область може зовсім скоро отримати найсуворіші карантинні обмеження. У місті зменшується кількість вільних ліжок, а кількість хворих стабільно зростає.

Опинитися у червоній зоні Черкаси можуть уже з 25 жовтня. Таку заяву зробив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

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Червона зона для Черкащини

Скічко розповів, що у вересні кількість зайнятих ковідних ліжок сягала 7%, наразі – вже понад 50%. Усе йде до того, за словами чиновника, що місто опиниться під найсуворішими карантинними обмеженнями. І статися це може уже від початку наступного тижня.

З такими темпами ми впевнено крокуємо до червоної зони. Скоріш за все, червона зона може бути вже у понеділок,

– розповів Скічко.

Також Скічко порекомендував місцевим мешканцям чим скоріше піти зробити щеплення. За його словами, досвід інших "червоних" міст показав, що саме у перший день обмежень люди стоять у величезних чергах на вакцинацію.

Яка ситуація з коронавірусом на Черкащині: головне

Станом на 21 жовтня 2021 року всього понад 22 тисячі жителів міста Черкаси захворіли на коронавірус. Загалом в області виявили майже 95 тисяч хворих.

За минулу добу зафіксували 469 нових випадків, 8 осіб померли.

У лікарнях Черкас наразі перебувають 236 COVID-пацієнтів. Загалом у міській інфекційній лікарні для хворих на коронавірус виділили 230 ліжок.

Червона зона карантину: головне

У червоній зоні заборонена робота ТРЦ, закладів харчування, фітнес-центрів тощо. Приймати відвідувачів можуть тільки ті об'єкти, де усі працівники і клієнти вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест.

Найсуворіші обмеження станом на 21 жовтня діють вже у 5 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській.

Із 23 жовтня у червону зону переходить ще й Сумська область.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що під загрозою невдовзі опинитися у червоній зоні ще щонайменше 7 областей. Втім, Черкаську він такою не назвав.