На Черкащині адвокатка продавала людям підробні COVID-тести
Джерело:Національна поліція
У Черкасах адвокатка підробляла COVID-тести та продавала їх людям. Правоохоронці викрили її на передачі фальшивих документів.
За один підроблений тест жінка брала 500-550 гривень. Причому люди отримували документи, не здаючи жодних аналізів.
До теми На Рівненщині власниця турфірми продавала фальшиві довідки про відсутність COVID-19
Адвокатка у Черкасах продавала підробні тести на COVID-19
Адвокат підробляла ПЛР-тести для виїзду за кордон та в'їзду в Україну,
– заявили правоохоронці.
Поліція з'ясувала, що юристка однієї з комерційних структур Черкас:
- через власні зв'язки з представниками кількох медлабораторій, виготовляла фальшиві довідки з негативним результатом на COVID-19;
- готову підробку вона пропонувала клієнтам;
- фейкові документи передавала людям під час зустрічей у кав'ярнях.
На одній з таких зустрічей жінку й затримали правоохоронці. У поліції пояснили, що ціна однієї довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 для виїзду становила 500 гривень, а для в'їзду в країну – 550 гривень.
Тобто з одного клієнта правопорушниця отримувала орієнтовно тисячу гривень,
– повідомили у відомстві.
Адвокатці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності й інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.Зверніть увагу! Якщо провину жінки доведуть, то їй загрожує штраф до 17 тисяч або арешт на строк до 6 місяців чи навіть ув'язнення на строк до 2 років.
Адвокатку затримали під час продажу підроблених COVID-тестів: дивіться відео
Останні новини щодо продажу COVID-тестів чи сертифікатів вакцинації
- Попри те, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні б'є рекорди, аферисти закликають українців купувати сертифікати вакцинації, замість того, щоб робити щеплення.
- Розцінки коливаються від 300 гривень за тест й до 2200 гривень за сертифікати у "Дії".
- У МВС розповіли, що в Україні порушили уже 800 кримінальних справ щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів.
- Особам які займаються створенням фейкових COVID-сертифікатів, загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень або арешт на 6 місяців або обмеження волі на 2 роки. За повторне вчинення злочину – обмеження волі чи ув'язнення на строк до 5 років.
- Тим, хто купує підроблені документи – 850 гривень штрафу або арешт до 6 місяців або обмеження волі до 2 років.