На Черкащині чули вибухи: залишайтесь у безпечному місці

У Черкаській області 16 липня чути звуки вибухів. Перед тим по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Місцеві жителі бачать у небі дим. Однак офіційних коментарів від влади немає.

Важливо Висока загроза удару з неба: тривога по всій Україні

Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 16:22, а інформація про ймовірні вибухи з'явилась за пів години.

У Чигиринській міській територіальній громаді згодом зазначили, що офіційна інформація буде пізніше від силових структур. Попросили не поширювати неперевірені повідомлення.

Як діяти

У будь-якому разі не слід покидати укриття чи безпечне місце. Потрібно дочекатись сигналу про відбій повітряної тривоги, про який скажуть з офіційних ресурсів.

Нагадаємо, що в жодному разі не можна публікувати в мережу фото чи відео вибухів та "прильотів". Цим ви тільки допоможете ворогу скорегувати вогонь.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що є інформація про масований ракетний обстріл всієї України. Він закликав не нехтувати безпекою та бути в укритті.

Нагадаємо, що російські військові ввечері 15 липня завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожі снаряди влучили у підприємство "Южмаш". На жаль, троє цивільних загинуло, ще 15 –постраждали.

зранку 16 липня окупанти атакували склад в Одесі. На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, адже працівники сховались в укритті.

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