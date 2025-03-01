На Черкащині лунають вибухи

Ввечері 1 березня росіяни знову атакували повітряний простір України. На Черкащині зафіксовані звуки вибухів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми". У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. У регіоні працює ППО.

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Черкаська область під російською атакою

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1 березня о 22:50 на Золотоніщині були чутні звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги. Повітряна тривога була введена спочатку в Золотоніському та Черкаському районах о 21:48, а вже о 22:05 тривогу оголосили в Уманському та Звенигородському районах.

Перші звуки вибухів почалися на Золотоніщині о 22:50. Подробиці інциденту, а також можливі наслідки вибухів, наразі уточнюються.

До слова, 1 березня російський "Шахед" влучив у будинок у Сумській громаді, спричинивши загоряння та серйозні руйнування.

Загалом пошкоджено 3 будинки, триває ліквідація наслідків атаки.

А також росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено житлову багатоповерхівку.