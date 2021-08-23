На Черкащині невідомі намагалися зірвати виступ Зеленського: є затримані

Група молодиків 23 серпня хотіла зірвати урочисту церемонію підняття Державного Прапора на Черкащині. Однак поліцейські вчасно відреагували на інцидент, кількох чоловіків довелося затримати.

За даними поліцейських група невідомих намагалася встановити звукопідсилювальну апаратуру у місці, де запланували проведення урочистих заходів. Водночас вони не мали відповідних дозволів.

Важливо "Серце України": прапор України урочисто підняли на Черкащині за участю Зеленського

На зауваження правоохоронців молодики не реагували та продовжували порушувати громадський порядок. Як наслідок – 6 осіб довелося затримати. Вони, як повідомили поліцейські, "грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських".

Порушників доставили до місцевого відділку поліції. Там надаватимуть правову кваліфікацію їхнім діям. Також поліція закликала учасників масових заходів дотримуватися законодавства та не порушувати громадський порядок.

Що відбувалося 23 серпня на Черкащині

Із самого ранку у Мар'янівці Черкаської області почалися урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України. Туди прибув президент Володимир Зеленський та виголосив святкову промову. Також він відкрив фантастичний артоб'єкт, який збудували в географічному центрі країни до 30-річчя незалежності.

Він має вигляд великого майданчика з 25 парами крил, які уособлюють 24 області нашої держави та український Крим. Кожна пара прикрашена автентичним орнаментом кожного регіону, а у центрі розмістили скульптуру серця під склом. Якщо підійти до неї ближче – можна почути "серцебиття" нашої країни.

Як на Черкащині підіймали Державний Прапор України / Фото ОП