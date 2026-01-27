На Черкащині під час затримання злочинця загинули поліцейські

На Черкащині поліціянти затримали чоловіка, який вчинив вбивство. Під час цього сталася трагічна подія – фігурант відкрив вогонь по правоохоронцях.

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

Що відомо про вбивство поліцейських на Черкащині?

Правоохоронці 27 січня намагалися затримати фігуранта, який підозрювався у вбивстві. Під час операції чоловік був озброєний. У якийсь момент він вистрелив у чотирьох поліцейських. Від отриманих поранень вони загинули.

Водночас спецпризначенцям вдалося ліквідувати й самого вбивцю.

Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю,

– йдеться в повідомленні.

Поліціянти до останнього виконували свою задачу. Кожен з них пройшов нелегкий шлях в поліцї та загинули під час такої ж непростої роботи. Їхні імена залишаться в історії:

Сергій Сафронов – командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

Олександр Флорінський – заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

Денис Половинка – інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант;

Володимир Бойко – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.

Також під час затримання злочинця зазнав поранень поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.

Поліцейські навіть далеко від лінії фронту ризикують життям, коли рятують державу від страшних злочинців. Попри всі ризики вони виконують свою роботу й іноді навіть віддають життя під час затримань, викликів та різних спецоперацій.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родинам загиблих поліціянтів. Вічна пам'ять та слава відданим українцям!

Хто з поліцейських загинув, захищаючи Україну?