На Черкащині попрощалися із загиблим на Донбасі Владиславом Морозом: відео

У Монастирищі Черкаської області зранку 10 квітня попрощалися із загиблим бійцем Владиславом Морозом. Поховали українського захисника у рідному селі Халаїдове.
Джерело:фейсбук міськради Монастирища
Як відбулося прощання
Провести 23-річного бійця в останню путь прийшли сотні людей. Серед них були рідні та друзі Владислава, бойові побратими, ветерани та волонтери.
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Церемонія прощання відбулася з усіма військовими почестями у центрі села біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні.
Воїну посмертно присвоїли Почесну відзнаку за заслуги перед Черкащиною.
На честь Владислава пролунав військовий салют, а музиканти військового оркестру виконали траурний марш.
Дивіться відео з прощання з загиблим бійцем:
Що відомо про Владислава Мороза
- Військовий проходив службу за контрактом.
- Він отримав смертельне кульове поранення біля Авдіївки 5 квітня. Бійця оперативно доправили у госпіталь, однак врятувати життя нашого захисника не вдалося.
- У загиблого залишилися батьки та сестра.