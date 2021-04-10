На Черкащині попрощалися із загиблим на Донбасі Владиславом Морозом: відео

У Монастирищі Черкаської області зранку 10 квітня попрощалися із загиблим бійцем Владиславом Морозом. Поховали українського захисника у рідному селі Халаїдове.

Як відбулося прощання

Провести 23-річного бійця в останню путь прийшли сотні людей. Серед них були рідні та друзі Владислава, бойові побратими, ветерани та волонтери.

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Церемонія прощання відбулася з усіма військовими почестями у центрі села біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні.

Воїну посмертно присвоїли Почесну відзнаку за заслуги перед Черкащиною.

На честь Владислава пролунав військовий салют, а музиканти військового оркестру виконали траурний марш.

Дивіться відео з прощання з загиблим бійцем:

Що відомо про Владислава Мороза

Військовий проходив службу за контрактом.

Він отримав смертельне кульове поранення біля Авдіївки 5 квітня. Бійця оперативно доправили у госпіталь, однак врятувати життя нашого захисника не вдалося.

У загиблого залишилися батьки та сестра.