На Черкащині пролунали вибухи: загроза ракетних ударів зберігається
7 лютого 2024, 07:05Читать новость на русском
Зранку 7 лютого вибухи пролунали також на Черкащині. Наголошуємо на важливості перебування в укриттях до відбою. Це може вберегти вам життя.
Зранку 7 лютого російські військові запустили ракети по всій Україні. Вибухи пролунали в низці регіонів. Зокрема на Черкащині. Станом на 07:10 загроза зберігається.
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Що відомо про вибухи на Черкащині
О 07:02 журналісти Суспільного сповістили про те, що у Черкаській області пролунали вибухи. На той момент у регіоні була повітряна тривога.Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
- З самого ранку російські військові атакували ракетами Харківську область.
- Також було відомо, що під обстріл потрапила Миколаївщина. Як розповіли журналісти 24 Каналу, було як ніколи гучно.
- Як зазначили журналісти 24 Каналу з Києва, у столиці теж чули звуки вибухів. Місцева влада там підтвердила роботу ППО по ворожих цілях.
- По всій Україні все ще лунає повітряна тривога. Як зазначають у Повітряних силах, ракети на Заході України – на Тернопільщині та Львівщині.