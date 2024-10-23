У Черкасах пролунала серія вибухів: працює ППО
Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Так, вдосвіта 23 жовтня вибухи пролунали на Черкащині. Згодом на околицях обласного центру знову чули вибухи.
Про це повідомляє Суспільне. Наразі деталі невідомі.
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У Черкасах прогриміла серія вибухів
О 07:48 на околицях Черкас пролунали вибухи. За мить гучно було і в місті.
Близько о 07:50 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Черкасах знову чули вибухи. За словами журналістів, на околицях міста та поблизу працює ППО.
За хвилину у Черкасах прогриміла нова серія вибухів.
На Черкащині чули вибухи
Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Так, близько о 06:51 вибухи чули у Черкаській області.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, які рухаються курсом на Умань. Крім того, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у мережі наголошував на підвищеній небезпеці.
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Наразі інформація про руйнування чи постраждалих на Черкащині не надходила. Місцева влада не повідомляла деталей ворожої атаки.
Варто додати, що Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Групи безпілотників фіксують на різних напрямках. Крім того, о 06:36 Повітряні сили попередили про пуск нової групи дронів, які летять з Херсонщини.