На Черкащині пролунали вибухи

Україна з вечора 29 березня знову перебуває під атакою російських "Шахедів". Через це вибухи пролунали на Черкащині.

Гучні звуки місцеві чули декілька разів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Черкащині

Повітряна тривога у Черкаській області почала ширитися районами ще о 21:27. Зокрема, на Уманщині її оголосили о 23:19.

Умань залишайтесь в укриттях! "Шахед" в передмісті,

– попереджали Повітряні сили о 23:55.

Спершу гучно було приблизно о 00:08 30 березня.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Опісля ПС знову попередили про декілька груп БпЛА, які рухалися курсом на Умань.

А тоді там стало відомо про повторні вибухи о 00:16 та 00:20.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі уже вдарили по Харкову. Вони цинічно влучили у військовий госпіталь. На жаль, є постраждалі військові.