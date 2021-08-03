На Черкащині втонуло подружжя, яке хотіло на спір переплисти річку

У селі Селище, що у Черкаській області, сталася трагедія. Втонули чоловік та дружина, які побилися об заклад, що перепливуть річку. Ймовірно, перед цим пара зловживала алкоголем.

Трагічний інцидент трапився 2 серпня приблизно 12:00. Подробиці розповіла Тетяна Кулініч, інспекторка з комунікації Звенигородського райвідділу поліції

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Що відомо про загиблих

За її словами, 38-річна жінка вирішила перепливти річку. Її 54-річний супутник підтримав таку ідею. Ймовірно, після цього подружжя влаштувало заплив. Тіло чоловіка у воді побачив поліцейський Володимир Шапошніков. Він пірнув за ним, та було вже пізно – потерпілий був мертвим. Тіло жінки наразі виявити не вдалося. Його шукають водолази, які прибули зі Сміли.

Подружжя могло вживати алкоголь

Кулініч звернула увагу на те, що загиблі перед тим, як піти у воду, відпочивали на березі. Скоріш за все, вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Знайомі описують сім'ю як неблагополучну. "Вкотре варто застерегти, що водойма – не місце для ігор. Особливо, під впливом спиртного", – наголосили у поліції.

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