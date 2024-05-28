На Черкащині вже 6 годин тривога: збили два "Шахеди", полювання на третій триває
Джерело:Ігор Табурець
У Черкаській області вже понад шість годин триває повітряна тривога. Оборонці неба збили два ворожі дрони-камікадзе.
На ще один ворожий дрон полюють. Про це повідомив голова Черкаської ОВА.
Зверніть увагу Росія ще від ранку запустила "Шахеди" по Україні: які регіони зараз під загрозоюДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Ворог атакує Черкащину "Шахедами"
"На тепер мінус два ворожих БпЛА в межах області. Найголовніше – люди цілі", – написав Ігор Табурець о 15:39.
Посадовець розповів, що в одному з випадків є вибиті шибки у приватному будинку в Черкаському районі. Також сталося загоряння сухої трави.
Полювання на третій "Шахед" триває. Наші оборонці працюють,
– підкреслив голова ОВА.
Зверніть увагу! Станом на 16:00 тривога в Черкаській області триває вже 6,5 годин. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
До речі, вночі ворог атакував 3 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарська. Ворожі дрони збили в Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.