Трагедія на Черкащині: зниклого дворічного хлопчика знайшли мертвим у річці

На Черкащині знайшли у річці тіло дворічного хлопчика, який зник 18 квітня. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю головного управління Нацполіції в Черкаській області Зою Вовк в коментарі Суспільному.

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Що відомо про загибель дворічного хлопчика

Вовк розповіла, що на Черкащині знайшли мертвим у річці дворічного хлопчика, який 18 квітня вийшов з дому і не повернувся.

Хлопчик зник вдень, близько 14:30. Його оголосили в розшук. Як з'ясувалося, він непомітно вийшов з двору і забрів до річки, де і знайшли його тіло,

– розповіла речниця.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що нещодавно на Прикарпатті судили 41-річну жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. Після пологів вона викинула новонародженого в криницю з водою, яка була розташована біля її будинку. Їй призначено покарання у вигляді 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.