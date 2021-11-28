На Черкащині зіштовхнулися фура і легковик: дівчині відірвало руку
Джерело:Поліція Черкаської області
У Драбівському районі Черкасько ї області 27 листопада сталась моторошна ДТП. Легковик ЗАЗ-1102 не розминувся з вантажівкою MAN: постраждала пасажирка.
Автотроща сталась близько 12:30 на автодорозі "Драбів – Золотоноша – Кононівка". 43-річний водій ЗАЗ-1102 перевищив швидкість і не впорався з керуванням.
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Легковик виїхав на зустрічну смугу
Автомобіль виїхав на зустрічну смугу. Там саме їхала вантажівка MAN, з якою і зіткнувся легковик.
Водії під час аварії ушкоджень не отримали. Проте дуже постраждала 20-річна пасажирка легковика. Дівчині амупутувало руку і її доправили до реанімаційного відділення Драбівської центральної районної лікарні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Слідство триває.
Коротко про останні резонансні аварії в Україні:
- Поблизу села Федорівка Рівненської області ввечері 27 листопада на дорогу вибіг лось. Через тварину в автотрощу потрапили два автомобілі.
- На Дніпропетровщині два легковики зіштовхнулись лоб у лоб: аби витягнути постраждалих, знадобилась допомога рятувальників.
- Під Харковом перекинувся бензовоз, водія доправили до лікарні.