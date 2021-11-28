На Черкащині зіштовхнулися фура і легковик: дівчині відірвало руку

У Драбівському районі Черкасько ї області 27 листопада сталась моторошна ДТП. Легковик ЗАЗ-1102 не розминувся з вантажівкою MAN: постраждала пасажирка.

Автотроща сталась близько 12:30 на автодорозі "Драбів – Золотоноша – Кононівка". 43-річний водій ЗАЗ-1102 перевищив швидкість і не впорався з керуванням.

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Легковик виїхав на зустрічну смугу

Автомобіль виїхав на зустрічну смугу. Там саме їхала вантажівка MAN, з якою і зіткнувся легковик.

Водії під час аварії ушкоджень не отримали. Проте дуже постраждала 20-річна пасажирка легковика. Дівчині амупутувало руку і її доправили до реанімаційного відділення Драбівської центральної районної лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Слідство триває.

Аварія сталась у Драбівському районі Черкащини / Фото Нацполіції

Легковик виїхав на зустрічну смугу / Фото Нацполіції

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