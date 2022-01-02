На Черкащині зіткнулися два автомобілі: загинув чоловік, багато постраждалих

У Черкаській області сталася ДТП за участі автомобілів ВАЗ і "Славута". Внаслідок зіткнення загинув один чоловік, ще четверо людей зазнали травм.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 січня поблизу села Миколаївка. Про це повідомила журналістам речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

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Смертельна ДТП на Черкащині

В аварію потрапили автомобілі ВАЗ та "Славута". На місці події загинув чоловік, ще четверо людей потрапили до Смілянської центральної районної лікарні:

у 30-річної жінки попередньо була травма руки;

у 30-річного чоловіка – забій стегна та гомілки;

у 8-річної дівчинки – закрита черепно-мозкова травма;

у 54-річного чоловіка – забій поперекового відділу хребта, грудної клітки та стегна.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій в Черкаській області додали, що тіло загиблого чоловіка довелося деблокувати. Наразі поліція встановлює всі обставини цієї ДТП.



Під Черкасами зіткнулися два автомобілі / Фото "Суспільного"

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