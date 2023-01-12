Вчилися з нуля: у Харкові підприємство виготовляє захист для військових й волонтерів

З початку повномасштабної війни, за офіційними даними, окупанти пошкодили на Харківщині близько 14 тисяч будівель. Серед них – чимала кількість підприємств. Однак винахідливі харків'яни навіть в таких умовах знаходять можливість відновлювати виробництво.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, в регіоні досі функціонують підприємства. До прикладу, колишня автомайстерня Український ресорний центр продовжує свою діяльність. Тільки тепер вони виробляють бронежилети для військових та цивільних.

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Вчилися з нуля

За словами Черненко, працівники самотужки переробляли устаткування та навчилися виготовляти бронежилети. Спершу до них звернулися правоохоронці.

Вони вчилися з нуля. Спершу звернулася поліція – просто попросила ресорну сталь, щоб самим зварити пластини. Вже на підприємстві команда сказала, що це нікуди не годиться. Бо ці пластини не є безпечними. І вони самі почали оброблювати та виготовляти захист. Навіть перші пілотні зразки були 3 класу захисту,

– зазначила Черненко.

Напередодні Нового року підприємство отримало сертифікацію. Зараз вони виготовляють плити 5 класу захисту. Бронежилети отримують не лише військові та волонтери. До прикладу, одного разу підприємство зробило "бронік" для баристи, яка готувала каву на Салтівці, яку часто обстрілюють окупанти.

Як працює підприємство, яке виробляє бронежилети у Харкові: дивіться відео

Довелося переїжджати зі старого місця

Зараз підприємство працює на нових цехах та майданчиках, про місце розташування яких публічно не оголошують. На попередній локації були прильоти.

Дуже хотілося допомогти. Маючи таке обладнання, досвід, ми зробили щось, що прискорить нашу перемогу. За цей час вже виробили близько 4 тисяч бронежилетів,

– зазначив директор Українського ресорного центру Ігор Єфименко.

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