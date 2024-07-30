Полюють дронами просто за цивільними: росіяни тероризують Куп'янщину

Російські окупанти б'ють по цивільному населенню на Харківщині. Буквально вранці 30 липня 71-річний чоловік зазнав поранень через атаку з ворожого дрона.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, на щастя, чоловік живий. Але у нього виявили і осколкові поранення, і вибухову травму. Атака сталася близько 6 ранку.

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Не вперше атакують цивільних

Як наголосила Черненко, було цілком зрозуміло, що чоловік – цивільний. Він собі спокійно їхав на велосипеді. А окупанти скинули боєприпас поблизу нього. Вони вже не вперше б'ють по цивільних у Куп'янську.

У поліції розповіли, що такі випадки почастішали. Це вже четвертий випадок за останні дні. До того били по даху багатоповерхівки, по заправці та по стеллі. Це, знаєте, таке пристрілювання чи етап "полювання" на людей. Щось схоже було на Золочівщині, де за місцевою активісткою полювали, яка їхала на мотоциклі,

– зауважила Черненко.

Окрім того, окупанти 29 липня скинули ФАБ по Куп'янську. Були значні руйнування, але, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.