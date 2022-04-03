Чернігів нагадує Бучу, а в деяких районах схожий на Маріуполь, – мер міста

Росіяни продовжують цинічну війну проти України, знищуючи цілі міста. Від окупантів також доволі сильно постраждав Чернігів.

Про це розповів чернігівський мер, повідомляє 24 канал, посилаючись на телемарафон єдиних новин. За словами Владислава Атрошенка, тепер місто нагадує Бучу на Київщині, а подекуди навіть і Маріуполь.

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Чернігів через Росію зруйнований на 70%

Міський голова Чернігова підкреслив, що місто через масові атаки російських військ зруйноване на понад 70%. Він порівняв ситуацію у місті в деяких районах з Бучею та Маріуполем.

У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь,

– зазначив він.

Атрошенко навіть наголосив на тому, що містяни вже навіть перестали цікавитись, скільки саме мін прилетіло. Хоч жителі й не полишають надії на спокійне життя в місті.

"Нагальне питання для чернігівців – це завтрашній день. У нас зосередження військ Росії на кордоні з Білоруссю. Нас цікавить, чи будуть до нас прилітати ракети й авіабомби. Що для цього робиться в напрямку постачання ППО", – відзначив чернігівський мер.

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