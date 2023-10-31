Російська атака по драмтеатру в Чернігові: розслідувачі встановили, хто відповідальний за удар

Російська армія 19 серпня завдала ракетного удару по драмтеатру в Чернігові. Відповідальною за нього є 26-а ракетна бригада, яка входить до угруповання окупаційних військ "Запад".

Про це заявили розслідувачі неурядової організації. Фахівці також детально проаналізували, якою зброєю завдали ракетного удару.

Усе про терористичний удар Багато жертв та зруйновані будівлі: що відомо про кривавий удар Росії по Чернігову 19 серпня

Росія атакувала будівлю Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка 19 серпня 2023 року близько 11:30. Внаслідок терористичного удару було пошкоджено 10 адміністративних та 66 житлових будинків. Постраждало 214 осіб, з яких семеро людей загинуло. Серед жертв є дитина – 6-річна Софійка.

Якою зброєю атакували драмтеатр

В Офісі Генпрокурора 20 серпня заявили, що Росія завдала ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М". Проте опубліковані у мережі світлини спростовують це, адже на них видно, що для удару ворог використав ракету "Іскандер-К". Саме цей тип озброєння зафіксовано на відео з моментом влучання. На те, що російська армія використала "Іскандер-К", вказують характерні крильця на корпусі та хвостове оперення для стабілізації.

Фахівці Truth Hounds порівняли ракети "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Попри те, що зброя міститься всередині транспорто-пускового контейнера, цілком очевидно, що зовні ракети відрізняються. Крім того, свідки ракетного удару розповідали, що чули свист та гул за кілька секунд до удару, що також свідчить про використання "Іскандер-К" – ця ракета оснащена маршовим турбореактивним двигуном й може видавати звуки, які чули у Чернігові за мить до удару.

Порівняння ракети, яка влучила у драмтеатр, та "Іскандера-М" / Фото Truth Hounds

Ба більше, ракета "Іскандер-К" була запрограмована на вибух у повітрі, аби завдати якнайбільше руйнувань та максимального ураження людям. На це вказує характер руйнувань драмтеатру, адже найбільше постраждав саме дах.

Ймовірно, Росія здійснила пуск ракети з території Брянської або Курської області. Свідки розповідали, що 19 серпня ракету або звук від її польоту чули у населених пунктах Гусанівка, Степанівка, Мена та Величківка Чернігівської області.



Як летіла ракета / Фото Truth Hounds

Хто відповідальний за ракетний удар

З відкритих джерел відомо, що за ракетні атаки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях відповідає угрупування російських військ "Запад". Установки ОТРК "Іскандер" мають на озброєнні кілька російських бригад цього угрупування:

112-а ракетна бригада у складі 1-ї танкової армії,

26-а ракетна бригада у складі 6-ї загальновійськової армії,

448-а ракетна бригада у складі 20-ї загальновійськової армії,

152-а ракетна бригада у складі 11-го армійського корпусу.

Про 112-у ракетну бригаду відомостей мало. Згідно з наявною інформацією, підрозділи цієї бригади зосереджені на Куп'янському напрямку й базуються у Бєлгородській області. Втім, російське міноборони жодного разу не повідомляло, що 112-а бригада бере участь у бойовій роботі у війні проти України. Тому доказів того, що до ракетного удару може бути причетна ця бригада – наразі немає.

Ще одна бригада – 152-а – дислокується у Калінінградській області. Вона має на озброєнні 12 одиниць ОТРК "Іскандер". Відомо, що 152-а бригада брала участь у боях в Харківській області – під час контрнаступу у 2022 році Сили оборони взяли у полон військовослужбовців з цієї бригади. Також відомо, що у квітні 2023 року бійці згаданої бригади брали участь у боях на Сватівському напрямку. Це все у комплексі свідчить, що бійці 152-ї бригади не причетні до ракетного удару по драмтеатру в Чернігові.

448-а ракетна бригада дислокується у Курській області. Вона завдала ракетних ударів по території України у квітні 2022 року. Після цього у мережі повідомляли, що 448-а ракетна бригада була переміщена на Куп'янський напрямок. Зона бойового перебування бригади обмежується північно-західною частиною Луганської області, а тому їх причетність до ракетного удару по Чернігову також відкидається.

26-а ракетна бригада дислокується у Ленінградській області й бере активну участь у війні Росії проти України. Бійців цієї бригади постійно долучають до ракетних обстрілів. Перебування бригади не збігається з напрямком польоту ракети, тому розслідувачі припускають, що підрозділ може базуватися на території Брянської чи Курської областей. Ймовірно, ракетного удару завдали російські військові саме 26-ї ракетної бригади. Про це свідчать розгорнуті комплекси "Іскандер", які зафіксували фахівці за допомогою супутникових знімків.

За допомогою OSINT ми ідентифікували чималу частину особового складу 26-ї ракетної бригади 6-ї загальновійськової армії Росії разом із її командуванням, яке, найімовірніше, віддало наказ атакувати Чернігів 19 серпня 2023 року. Командиром 26-ї ракетної бригади є полковник Павєл Ніколаєвіч Русаков,

– заявили розслідувачі.