Харків, Чернігів, Рівне, Житомир і Волинь – усі в укриття: виють сирени

У Харкові, Чернігові, Рівному, Житомирі та Волинській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві мешканці повинні негайно перейти в укриття.

Про це близько 17:17 години 27 лютого повідомили українські засоби масової інформації.

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У Харкові, Рівному, Чернігові, Житомирі та на Волині оголосили повітряну тривогу – всім пройти в укриття,

– зазначили ЗМІ.

Варто зазначити, що у Рівному сирени виють вже другий раз за годину.

Наголошуємо, коли звучать оповіщення, які повідомляють повітряну тривогу, громадяни повинні знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.