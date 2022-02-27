Харків, Чернігів, Рівне, Житомир і Волинь – усі в укриття: виють сирени
27 лютого 2022 , 17:26Читать новость на русском
Джерело:Суспільне новини
У Харкові, Чернігові, Рівному, Житомирі та Волинській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві мешканці повинні негайно перейти в укриття.
Про це близько 17:17 години 27 лютого повідомили українські засоби масової інформації.
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У Харкові, Рівному, Чернігові, Житомирі та на Волині оголосили повітряну тривогу – всім пройти в укриття,
– зазначили ЗМІ.
Варто зазначити, що у Рівному сирени виють вже другий раз за годину.
Наголошуємо, коли звучать оповіщення, які повідомляють повітряну тривогу, громадяни повинні знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.