Росіяни завдають нищівних авіаударів по Чернігову. Ворог влучає в цивільну інфраструктуру. Проте українці досі міцно тримають оборону міста.

Радник глави ОП Олексій Арестович під час брифінгу підтвердив, що Чернігів витримав потужний авіаційний удар, але оборона міста тримається.

До теми Чернігівщина отримує гуманітарні конвої: головне пропустити їх у міста й села

Міська влада вважає, що відповідні провокації ворог роблять для того, щоб українці були втомлені і не мали сил на відсіч. Але, за словами обласного голови, ворог помиляється – українці не здаватимуться.

Керівництво сил оборони утримує ворога, і на тому напрямку окупанти не просуваються,

– повідомив Арестович.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус заявив, що російські окупанти бомблять область. Наші військові їм активно протистоять, однак загарбники ховаються у містах та селах. Адже знають, що наші не стріляють по мирних людях. Деталі – читайте тут.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!