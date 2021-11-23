На Чернігівщині через обрив мережі затримуються поїзди

23 листопада 2021 , 12:02
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Укрзалізниці

На ділянці залізниці Чернігів – Ніжин запізнюється низка поїздів. Причиною затримки став обрив контактної мережі, який стався 23 листопада.

В Укрзалізниці попереджають, що пасажирам доведеться чекати до двох з половиною годин. Зокрема, затримуються приміські поїзди. 

До теми Укрзалізниця запустила "Дунайський експрес"

Які саме потяги запізнюються

Затримка буде із поїздами №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин.

Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі – Київ-Волинський пересадили на поїзд №779 Суми – Київ. На півтори години довше затримаються у дорозі пасажири поїзда №864 Неданчичі – Київ-Волинський.

Останні затримки поїздів: що відомо

Повний текст публікації Укрзалізниці

Увага! Затримка поїздів на дільниці Чернігів – Ніжин 

У зв’язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на дільниці Чернігів – Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів.

А саме: приміські поїздки №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин (час затримки – до 2 години 30 хвилин).

Повідомляємо, що пасажирів регіонального поїзду №864 Неданчичі – Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми – Київ. Пасажири поїздки №864 Неданчичі – Києво-Волинський прибудувати до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та закликаємо пасажирів стежити за оновленнями інформації.

Автор: Олег Терещенко