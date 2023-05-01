Уламок бомби потрапив у шию: як загинула дитина внаслідок авіаудару по Чернігівщині
1 травня 2023, 18:09Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Російські окупанти обстріляли Чернігівщину. Внаслідок атаки загинула дитина. Одна з керованих авіабомб влучила в місцеву школу, яка вже кілька років як не працює.
Біля школи перебувала дитина – 14-річний хлопчик. На жаль, він не вижив.
До речі Росіяни вдарили по школі на Чернігівщині та вбили дитину
Як загинула дитина
Росіяни скинули 2 авіабомби на село Лизунівка, що в Новгород-Сіверській громаді. За словами одного з жителів Лизунівки, уламок бомби потрапив дитині в шию.
Дитина їхала з батьком. Батько був позаду, а дитина попереду. Хлопчик помер на місці.
Друга бомба полетіла до будинку
Друга керована бомба впала у дворі будинку. Вибух спричинив руйнування господарських будівель та сильно пошкодив сам будинок.
Мешканка розповіла, що всередині будинок більш-менш цілий, але дах знищений.
Росія вбиває українських дітей
- Росія вздійснила масований ракетний обстріл Україн вночі 29 квітня. Окупанти влучили в під'їзд багатоповерхівки в Умані, атакували також Дніпро, Українку на Київщині та Чернігівщину.
- У Дінпрі загинула 31-річна Ольга зі своєю дворічною донечкою. Відомо, що жінка з дитиною приїхала до батьків, щоб дитина була в безпеці.
- Серед загиблих в Умані також є діти. Ракета забрала життя 8-річної Уляни Тройчук та її батька.
- Під завалами також загинули 11-річна Софія Шульга та її 17-річний брат Кирило Писарєв. Не стало 16-річного Олексія Лисака і його 10-річної сестри Аліни Барченко.