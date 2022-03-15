На Чернігівщині мисливець знищив банду російських орків і загинув, – Сакварелідзе
Колишній заступник генерального прокурора України та експрокурор Одеської області Давід Сакварелідзе повідомив, що в середині березня глава Ріпкинського товариства мисливців і рибалок знищив банду орків.
Цей інцидент стався 10 чи 11 березня у Чернігівській області. Згідно з даними Сакварелідзе, російські окупанти увірвалися до будинку очільника Ріпкинського товариства мисливців і рибалок Анатолія Кульгейка.
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Український мисливець знищив банду росіян
Російські загарбники вимагали в Анатолія Кульгейка списки з іменами усіх мисливців. За версією колишнього заступника генпрокурора, вони робили це для подальших репресій.
Український мисливець "порадив" окупантам попрямувати за російським військовим кораблем та підірвав ручну гранату. У результаті Кульгейка загинув та відправив до пекла й кількох окупантів.
Мокшани своїх 200-х та 300-х забрали. Героя поховали у Ріпках. Вічна пам'ять!
– додав Давід Сакварелідзе.