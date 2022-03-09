На Чернігівщині може бути відсутній зв'язок "Київстар"
Джерело:телеграм-канал В'ячеслава Чавуса
У Чернігові та ймовірно інших населених пунктах абоненти оператора "Київстар" могли зіткнутися з відсутністю зв’язку. Це зумовлено аварією в мережі.
Про це повідомив голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він також наголосив, щоб жителі зберігали спокій.
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Аварія в мережі
Проблеми пов'язані з аварією у мережі "Київстар". Зараз фахівці працюють над її усуненням,
– мовиться в дописі.
Як зауважив Чаус, інші мобільні оператори працюють у штатному режимі. Водночас для доступу до голосового зв'язку тимчасово можна під'єднатися до інших операторів – інструкція тут.
Нагадаємо, через обстріли російських окупантів у деяких населених пунктах зникає мобільний зв'язок. У ДСНС дали низку порад, що робити в таких випадках.
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