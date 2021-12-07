На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у масштабній ДТП

На Чернігівщині оголосили 8 грудня днем жалоби за загиблими у трагічній ДТП, яка трапилася через зіткнення маршрутки і вантажівки. В аварії загинули 13 людей.

Жалоба оголошена на території всієї Чернігівської області. Відповідне розпорядження підписав очільник облдержадміністрації В'ячеслав Чаус.

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Траур оголошено на 8 грудня

У всій Чернігівській області 8 грудня будуть приспущені прапори на державних будівлях. Також керівництво ОДА рекомендує скасувати усі розважальні заходи, які запланували на цей день.

Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи,

– йдеться в заяві ОДА.

Траур оголошено в пам'ять про 13 загиблих у ДТП, яка трапилася уранці 7 грудня біля села Брусилів.

ДТП з маршруткою на Чернігівщині: головне

На трасі Чернігів – Грем'яч уранці 7 грудня зіткнулися вантажівка та маршрутка. Унаслідок цього останню відкинуло на узбіччя.

Через аварію загинули 13 людей, серед яких і водій маршрутки. У лікарнях з травмами перебувають ще 7 людей, 5 з яких у критичному стані.

Прокуратура області розпочала розслідування причин аварії.

Глава МВС Денис Монастирський заявив, що причиною ДТП стало те, що вантажівка виїхала на зустрічну смугу.

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