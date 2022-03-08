На Чернігівщині під завалами виявили тіла 3 загиблих

19:17

На Чернігівщині станом на 18:50 8 березня рятувальники виявили під завалами тіла 3 загиблих. Упродовж дня рятувальники здійснили 5 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.