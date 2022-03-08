На Чернігівщині під завалами виявили тіла 3 загиблих
8 березня 2022 , 19:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільне Чернігів
На Чернігівщині станом на 18:50 8 березня рятувальники виявили під завалами тіла 3 загиблих. Упродовж дня рятувальники здійснили 5 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
Пресслужба ДСНС повідомила, що загалом до роботи залучили 25 людей. Вони мали шість одиниць техніки.
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Упродовж дня рятувальники здійснили п'ять виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Рятувальники під завалами виявили тіла трьох загиблих,
– мовиться у повідомленні.
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