Загинув від кулі снайпера: на Чернігівщині попрощалися з військовим Колесником

На Чернігівщині у неділю, 16 травня, поховали військовослужбовця Павла Колесника. Герой загинув на Донбасі під час обстрілу з боку російських бойовиків 13 травня.

Пресслужба Чернігівського обласного військового комісаріату повідомила, що попрощатися із Колесником прийшли "військовослужбовці Чернігівського гарнізону, побратими Воїна, ветерани російсько-української війни, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, члени громадських організації і небайдужі мешканці міста".

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Окрім того, до церемонії прощання залучили "почесну варту із військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова та військовий оркестр навчального закладу".

У Кафедральному соборі святої великомучениці Катерини відбулась заупокійна літія. Участь у ній взяли настоятеля храму протоієрей Роман Кіник та головний капелан оперативного командування "Північ" протоієрей Антоній Панасенко.

Богослужіння завершилась виконанням Гімну України.

До катафалка, після мітингу, процесія прямувала через коридор з сотень військовослужбовців, які схилили коліно, віддаючи шану Воїну, якій поклав своє життя заради збереження суверенітету та територіальної цілісності країни, – мовиться у повідомленні.

У пресслужбі комісаріату розповіли, що поховали воїна у селі Нове Чернігівського району. Церемонія відбулася "із дотриманням встановлених та затверджених Міністерством оборони України нових ритуалів українського війська".

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