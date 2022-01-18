На Чернігівщині у пожежі загинули троє дітей

На Чернігівщині 18 січня трапилася пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули 4 четверо людей, з яких троє – діти.

Трагедія сталася близько 16:45 години у селі Браниця Ніжинського району. На телефон Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про загоряння надійшло о 18:35 годині.

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У приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 4 людини, з них 3 дитини (2017 – 2018 року народження),

– зазначили рятувальники.

У ДСНС вказали, що о 17:25 полум'я вдалося локалізувати на площі 56 квадратних метрів. До гасіння залучали 16 осіб та 4 одиниці техніки, з них від Держслужби 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Рятувальники звертаються до громадян і закликають піклуватися про безпеку своєї оселі, дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема слідкувати та перевіряти справність печей, газових, електричних і обігрівальних приладів.



Безпека під час опалювального періоду / Інфографіка ДСНС

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