На Чернігівщині прогнозують найбільший паводок за останні 10 років

Внаслідок весняного потепління у річках України значно піднімається рівень води. Найбільше від паводків страждають північні регіони нашої держави.

Зокрема, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що в області прогнозують величезний паводок. Посадовець каже, що останній раз такі масштаби фіксували ще у 2013 році.

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Чи буде евакуація

Найкритичніша ситуація по річці Дніпро. І якщо вода буде далі підійматися, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де мешкає понад 4000 людей,

– наголосив Чаус.

Він додав, що станом на 14 квітня підтоплено вже сім населених пунктів, які розташовані по руслу Дніпра. Крім того, він наголосив, що влада та відповідні служби проводять усі необхідні заходи, аби люди отримали допомогу.

"Якщо евакуація буде потрібна, то ми її зробимо", – підкреслив очільник ОВА.

На Чернігівщині очікують масштабний паводок / Фото ДСНС Чернігівщини

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