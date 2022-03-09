На Чернігівщині росіяни ховають важку техніку просто у дворах

Ворог продовжує порушувати усі можливі норми міжнародного права. Окупанти вдаються до цинічних дій і в Чернігівській області.

Проросійські бойовики ховають зброю та техніку серед житлових будинків. Як схованку використовують і сільськогосподарські об'єкти.

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Окупанти використовують лікарні та ховають техніку

На Чернігівщині російські військові й іншими способами порушують міжнародні норми. Наприклад, вони використовують для власних потреб медичні заклади.

Окупанти надають медичну допомогу своїм військовим в лікарнях регіону. Також вони продовжують виводити з ладу вежі стільникового зв'язку.

Яка ситуація в Чернігові

На Чернігівщині, поблизу села Количівка, 7 березня автомобіль підірвався на міні, яка була замаскована соломою та сміттям. Трагедія забрала життя 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей.

В області під завалами станом 8 березня рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Частина тексту публікації:

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об'єктів.

Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв'язку.

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