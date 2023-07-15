Скоро буде нищити окупантів: на Чернігівщині з річки витягли російський танк
У Чернігівській області з річки Десна витягли російськи танк. Тепер танк окупантів планують полагодити та передати Збройним Силам України.
Російський танк був затоплений під час невдалої спроби переправитись через річку Десна в районі селища Шестовиця на Чернігівщині. Його витягли водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими ОК "Північ".
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Танк окупантів виявили в районі селища Шестовиця
Повідомляється, що за зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень. Російський танк буде доставлений для подальшого відновлення і ввійде у стрій ЗСУ.
На Чернігівщині з річки витягли російський танк / Фото Державна спеціальна служба транспорту
Танк виявили завдяки дрону
Військові зазначають, що під час боїв під Черніговом окупанти неодноразово вдавались до спроб здійснити перекидання своїх підрозділів через річку Десна у районі селища Шестовиця, але зазнавали поразки.
Речник адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Віталій Кирилов у коментарі Суспільному повідомив, що виявити місцезнаходження танка вдалося завдяки дрону, що надійшов на озброєння спецслужби.
За його словами, безпілотник здійснює повітряну розвідку для розмінування і для виявлення таких от предметів.
Скільки танків вже втратила Росія
- У Генштабі ЗСУ зранку 15 липня традиційно оновили втрати Росії у війні проти України. Відповідно до цих даних, Росія вже втратила в Україні 4 102 танки. Відразу 5 танків окупанти втратили минулої доби.
- Нідерландський сайт розвідки на основі відкритих Oryx наводить схожі дані. За даними порталу, в Україні було знищено щонайменше 2 125 російських танків.
- Ще 1343 зруйновано та 121 – покинуто. Нідерландський сайт наводить дані, відповідно до яких українським військовим вдалося захопити 545 російських танків.
- Слід зазначити, що Oryx наводить дані про втрачені танки росіян, проаналізувавши фото у відкритих джерелах. Відтак, дані порталу можуть не містити інформацію про знищені танки окупантів, фото чи відео яких не публікували.