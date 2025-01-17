Роками труїли людей з інвалідністю заради квартир: на Чернігівщині поліція затримала злочинців

На Чернігівщині правоохоронці викрили групу зловмисників, які входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю та переписували на себе їхнє житло. Після цього вони давали господарям смертельну дозу отрути.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію. Наразі триває досудове розслідування, поліція встановлює всіх потерпілих від дій злочинної групи.

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На Чернігівщині шахраї роками труїли людей

Правоохоронці розповіли, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які "перебувають в уразливому стані", та схиляли їх до спільного вживання алкоголю. Вони регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини, зокрема метиловий спирт.

Таким чином зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю. Отримавши відповідні документи, вони додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна.

Під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною спільники були затримані оперативниками за силової підтримки спецпідрозділу КОРД,

– йдеться в повідомленні Нацполіції.

Під час обшуків у фігурантів вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодіючі пігулки, низку паспортів громадян і документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних / Фото: Нацполіція

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.