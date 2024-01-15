На Чернігівщині сім'я з маленькою дитиною отруїлася чадним газом

В Чернігівській області стався трагічний інцидент. Там чадним газом отруїлася родина.

В Новгороді-Сіверському у помешканні через отруєння чадним газом загинула ціла сім’я – батько, мати і їхня 4-річна дитина.

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Правоохоронці встановлюють деталі

Трагедія сталася в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Як зазначили в ДСНС, витік чадного газу стався через порушення правил експлуатації газового котла.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини,

– нагадують в ДСНС.

Отруєння чадним газом: останні новини

На Київщині через отруєння чадним газом загинула сім'я. Відомо, що у приміщенні перебувало троє людей. Інцидент стався у Броварах в одному із приватних будинків.

В листопаді 2023 року стало відомо, що на Закарпатті п'ятеро людей отруїлися чадним газом у власному будинку. Серед них – 6-місячне немовля.

На Київщині уся родина отруїлася чадним газом. У тому будинку проживала сім'я: матір, батько та їхній 4-річний син. За попередніми даними, чоловік та хлопчик загинули від отруєння чадним газом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

У ДСНС наголошують, що встановлення детектору чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя!