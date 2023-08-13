Нагадував звук "Шахеда": на Чернігівщині в чоловіка вилучили мотоцикл

У жителя Чернігівщини, який систематично порушував комендантську годину, вилучили мотоцикл. Чоловік лякав місцевих звуком, схожим на дрон-камікадзе "Shahed".

Про це повідомив староста Іржавецького старостинського округу. Також він оприлюднив відповідні відео, передає 24 Канал.

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Порушував комендантську годину й лякав місцевих

Староста зазначив, що неодноразово попереджав місцевих про певні заборони. Однак, один з чоловіків їх ігнорував.

Чмир Сергій декілька разів свідомо ігнорував мої прохання, в тому числі й особисті,

– підкреслив Сергій Сирота.

Пояснив, що чоловік неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив по Іржавцю, Гужівці, Парафіївці на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому і без номерів.

Більше того, звук мотоцикла без глушника нагадує звук "Шахеда", і жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу. На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край,

– зазначив староста.

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Додав, що мотоцикл вилучили та передадуть поліції. Також Сергій Сирота попередив, що тим, хто порушує правила дорожнього руху, ігнорує комендантську годину, вважає, що "війна десь далеко", тож можна веселитися всю ніч, заважаючи відпочивати громаді, – не дозволять цього робити.

"Якщо хтось не хоче поважати односельчан, має наміри пиячити до ранку, заважаючи спати сусідам, – ми знайдемо засоби впливу", – підкреслив староста.

Чоловік їздив на мотоциклі під час комендантської години: дивіться відео

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