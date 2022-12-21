Знайшли арсенали, які окупанти заховали під час втечі з Чернігівщини

Правоохоронці продовжують знаходити зброю, яку росіяни залишили під час контрнаступів ЗСУ весною. Всі боєприпаси передадуть українським захисникам.

Про це розповіли у Службі безпеки України. Вони провели контрдиверсійні заходи у прикордонних районах Чернігівської області.

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Слідчим вдалося знайти нові схрони російської зброї. Окупанти залишили засоби ураження, коли втікали з Півночі України.

Знахідки СБУ

Зі схронів вилучили десятки ящиків з реактивними снарядами та боєприпаси до протитанкового озброєння. Зокрема, в одному з населених пунктів Менської територіальної громади ворог залишив майже 300 артилерійських боєприпасів. Там було оснащення навіть до реактивних систем залпового вогню "Град".

Що ще знайшли працівники СБУ:

понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів у лісосмузі біля обласного центру;

на колишньому блокпосту ворога у Чернігівському районі був танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тисячі набоїв до нього;

у покинутій будівлі Корюківського району була реактивна протитанкова граната РПГ-26 і приблизно 300 набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних Сил України,

– додали в СБУ.

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