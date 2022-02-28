На Чернігівщині ЗСУ захопили військову техніку ворога та полонених

Українські військові продовжують знешкоджувати російських загарбників. У Чернігівській області ЗСУ захопили ворожу техніку та полонених.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там також оприлюднили фото.

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На Чернігівщині захоплено військову техніку ворога та полонених,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.



ЗСУ на Чернігівщині захопили ворожу техніку / Фото Генштабу Збройних сил України



Українські військові взяли у полон російських окупантів / Фото Генштабу ЗСУ