На Чернігівщині ЗСУ захопили військову техніку ворога та полонених
28 лютого 2022 , 17:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують знешкоджувати російських загарбників. У Чернігівській області ЗСУ захопили ворожу техніку та полонених.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там також оприлюднили фото.
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На Чернігівщині захоплено військову техніку ворога та полонених,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ на Чернігівщині захопили ворожу техніку / Фото Генштабу Збройних сил України
Українські військові взяли у полон російських окупантів / Фото Генштабу ЗСУ