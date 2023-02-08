Чернігівщину атакували 2 бойові літаки: під завалами промислової будівлі – люди
Джерело:ОК "Північ"
Російські окупанти ввечері 8 лютого атакували Чернігівщину бойовими літаками. Мирні жителі опинилися під завалами.
Наслідки влучання авіаракет в промислову будівлю в районі Семенівки опублікували в оперативному командуванні "Північ".
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Окупанти атакували Чернігівщину
Російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.
Близько 15:45 спостерігали 2 реактивні літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район населеного пункту Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється,
– повідомили в ОК "Північ".
Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. За попередньою інформацією, ще троє залишаються під завалами. На місці працюють рятувальники.
Мирні жителі опинилися під завалами / Фото ОК "Північ"
Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус також розповів, що в Семенівській громаді стався авіаційний приліт. Російські окупанти використали 2 ракети типу "повітря-земля".
"Інформація про жертви та руйнування уточнюються. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – наголосив голова ОВА.
На місці атаки працюють рятувальники / Фото ОК "Північ"
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На Чернігівщині міна прилетіла в підвал будинку
У середу, 1 лютого, російські окупанти з мінометів вдарили по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.
З 14:50 до 15:30 в селі Студенок Сумської області зафіксували 17 прильотів. Обстріл здійснювали з мінометів калібру 120 міліметрів. Внаслідок цієї атаки постраждалих не було.
Проте з 15:10 до 15:40 в районі села Єліне в Чернігівській області зафіксували 14 прильотів з міномета калібру 120 міліметрів. Внаслідок потрапляння міни в підвал приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один чоловік зазнав поранення. Його доправили до лікувального закладу.