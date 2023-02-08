Чернігівщину атакували 2 бойові літаки: під завалами промислової будівлі – люди

Російські окупанти ввечері 8 лютого атакували Чернігівщину бойовими літаками. Мирні жителі опинилися під завалами.

Наслідки влучання авіаракет в промислову будівлю в районі Семенівки опублікували в оперативному командуванні "Північ".

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Окупанти атакували Чернігівщину

Російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

Близько 15:45 спостерігали 2 реактивні літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район населеного пункту Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється,

– повідомили в ОК "Північ".

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. За попередньою інформацією, ще троє залишаються під завалами. На місці працюють рятувальники.



Мирні жителі опинилися під завалами / Фото ОК "Північ"

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус також розповів, що в Семенівській громаді стався авіаційний приліт. Російські окупанти використали 2 ракети типу "повітря-земля".

"Інформація про жертви та руйнування уточнюються. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – наголосив голова ОВА.



На місці атаки працюють рятувальники / Фото ОК "Північ"

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На Чернігівщині міна прилетіла в підвал будинку

У середу, 1 лютого, російські окупанти з мінометів вдарили по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

З 14:50 до 15:30 в селі Студенок Сумської області зафіксували 17 прильотів. Обстріл здійснювали з мінометів калібру 120 міліметрів. Внаслідок цієї атаки постраждалих не було.

Проте з 15:10 до 15:40 в районі села Єліне в Чернігівській області зафіксували 14 прильотів з міномета калібру 120 міліметрів. Внаслідок потрапляння міни в підвал приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один чоловік зазнав поранення. Його доправили до лікувального закладу.