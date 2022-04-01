Чернігівщину "зачищають" від ворога, комунальники відновлюють мережі

Оскільки росіяни відходять з Чернігівщини, громади потрохи відновлюють життєдіяльність. Регіон зачищають від окупантів.

Сапери розміновують населені пункти. Про це розповів глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Не можна розслаблятись

Чаус зазначив, що ще рано розслаблятись. Він попередив, що окупанти можуть здійснити авіаційні та ракетні удари по області. Тому жителям слід перебувати в укриттях під час сигналів про тривогу.

До слова, чиновник попередив, якщо росіяни відійшли, аби перегрупувати війська, то ЗСУ їх "зустрінуть".

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