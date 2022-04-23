Чернігівських прикордонників знову обстріляли з території Росії

Російські військові ввечері 22 квітня обстріляли наших прикордонників на Чернігівщині. Вони відкрили вогонь з території держави-агресорки по ділянці відділу "Гірськ".

Ворог випустив близько 10 гранат з автоматичного гранатомета. Вони розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка.

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Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з Росії після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

На щастя, ніхто з прикордонників не постраждав.

Попередні обстріли на кордоні

Росіяни покинули Чернігівщину, але заспокоїтися й прийняти свою поразку не можуть. Вони й далі стріляють по області, проте вже зі своєї території. 20 квітня окупанти відкривали вогонь з мінометів. Тоді снаряди також влучали у Сеньківку.

У цей же день росіяни обстрілювали Сумську область з "Градів".

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