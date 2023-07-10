Троє дітей опинились в реанімації після важкого алкогольного сп'яніння

У Чернігівській області виявили трьох дітей у стані важкого алкогольного сп'яніння. Їх усіх госпіталізували до реанімаційного відділу.

Спершу діти перебували в реанімації. Тепер їхнім життям нічого не загрожує.

Дивіться також Недитячий конфлікт: на Полтавщині підліток ножем порізав хлопчика

Подробиці інциденту

У суботу близько пів на восьму вечора до поліції надійшло повідомлення, що у Сосницькій громаді Корюківського району Чернігівської області місцевий мешканець виявив трьох дітей, на вигляд учнів 7 чи 8 класу, у стані важкого алкогольного сп’яніння. На вказане місце негайно виїхала група реагування патрульної поліції та співробітник підрозділу ювенальної превенції.

Поліцейські встановили особи підлітків: 13-річного хлопчика та двох дівчат у віці 12 і 13 років. На місце одразу викликали екстрену медичну допомогу, яка доставила дітей до реанімації місцевої лікарні.

Під час з'ясування обставин події поліцейські встановили, що до занурення дітей у стан сп'яніння причетні двоє місцевих жителів у віці 18 та 19 років. Ці особи придбали та передали дітям півлітрову пляшку горілки та кілька пластикових пляшок пива.

Поліцейські притягнули до відповідальності осіб, які придбали дітям алкоголь

На повнолітніх, які передали дітям алкоголь, склали по 3 протоколи за статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

Також ювенальні поліцейські притягнули до відповідальності батьків хлопчика та молодшої з дівчат і опікуна іншої дівчинки. На них склали адмінпротоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Якщо ви бачите неповнолітніх, які розпивають алкоголь – негайно телефонуйте 102. Принагідно у поліції нагадали, що за продаж неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів передбачений штраф у розмірі від 6 800 до 13 600 гривень.