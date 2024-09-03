У Чернігові пролунала серія вибухів під час атаки "Шахедів": на околицях міста виникла пожежа

Російські загарбники продовжують свій терор українських міст. Так, вночі 3 вересня у Чернігові жителі міста чули вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Зазначимо, що в регіоні вже понад 2 години триває повітряна тривога.

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Вибух у Чернігові

Пізно ввечері 2 вересня о 22:46 почала лунати повітряна тривога в Чернігівській області.

Після опівночі, о 00:17, в Повітряних силах попередили про ударний безпілотник в районі Чернігова.

Чернігів – в районі міста ворожий БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Вже о пів на першу ночі у Чернігові чутно звук вибуху. Невдовзі, а саме через 6 хвилин, у місті чули ще один звук вибуху.

У Чернігові працює ППО,

– написали у Суспільному о 0:37.

Про це там повідомили з посиланням на інформацію він начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського. Також він проінформував, що у центральній частині Чернігова влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.

За його інформацією, в районах вулиць Шевченка, Козацької та проспекту Левка Лук'яненка влучань та падінь уламків не виявлено.

Також очільник Чернігівської МВА повідомив, що внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста.

О 1:20 кореспондент Суспільного повідомив, що у Чернігові було чутно ще один вибух.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.