У Чернігові та Миргороді лунає сирена – усі в укриття

Приблизно о 15:55 3 березня у Чернігові оголосили про повітряну тривогу. Через хвилину сирени завили й у Миргороді, що на Полтавщині.

Росіяни продовжують атакувати українські міста. Перед 16:00 про тривогу сповістили в Чернігові та Миргороді Полтавської області.

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Тривога у Чернігові та Миргороді

Через загрозу ворожого обстрілу в Чернігові 3 березня, о 15:55 оголосили про повітряну тривогу. О 15:56 сирени сповістили про небезпеку у Миргороді. Місцеве населення просять негайно йти в укриття та залишатися там до сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, російські загарбники 3 березня знову атакували Чернігів. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки. Попередньо, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм.

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