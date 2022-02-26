У Чернігові можуть бути масовані ракетні удари

Бої за Чернігів тривають вже кілька днів. Прогнозують, що на місто можуть здійснити масовані ракетні удари. Про це попередили місцевих мешканців.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА. Під загрозою не лише обласний центр, а й інші міста області.

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Цю ніч краще провести в укритті, – ОДА

Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті,

– порадили в Чернігівській ОДА.

Зазначимо, що ввечері 26 лютого українські захисники підірвали 56 цистерн із дизельним паливом ворога, проте наступати він не припинив. Зокрема, мовиться і про атаку на обласний центр.

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