У Чернігові та області вибухи: ворожа ракета облетіла майже всю Північ
У північних областях України оголосили повітряну тривогу. Відомо, що окупанти здійснили пуски ракет.
У Чернігові та області чули звуки вибухів.
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Ворог запустив ракети
Спершу незадовго до 9 ранку Повітряні сили повідомили про небезпеку для Сумщини, Київщини, Чернігівщини, Черкащини та Полтавщини.
За кілька хвилин військові попередили про рух ракет на Чернігів, а потім і на Київ.
Пабліки зазначили, що крилаті ракети противник запустив із Курської області. Писали про перебування ворожої цілі на Сумщині. Вона тримала курс на Чернігівщину.
Під час тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Також моніторингові канали заявили, що вибухи прогриміли і в області.
Незабаром повітряна тривога поширилася й на інші регіони.