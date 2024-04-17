У Чернігові та області вибухи: ворожа ракета облетіла майже всю Північ

У північних областях України оголосили повітряну тривогу. Відомо, що окупанти здійснили пуски ракет.

У Чернігові та області чули звуки вибухів.

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Ворог запустив ракети

Спершу незадовго до 9 ранку Повітряні сили повідомили про небезпеку для Сумщини, Київщини, Чернігівщини, Черкащини та Полтавщини.

За кілька хвилин військові попередили про рух ракет на Чернігів, а потім і на Київ.

Пабліки зазначили, що крилаті ракети противник запустив із Курської області. Писали про перебування ворожої цілі на Сумщині. Вона тримала курс на Чернігівщину.

Під час тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Також моніторингові канали заявили, що вибухи прогриміли і в області.

Незабаром повітряна тривога поширилася й на інші регіони.