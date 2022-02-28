У Чернігові оголосили повітряну тривогу: терміново в укриття

У Чернігові близько 12:00 28 лютого оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту.

Залишатися в укритті потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

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У ніч на 28 лютого окупанти цинічно обстрілювали Чернігів. Зокрема, ворог влучив у місцевий дитячий садок і магазин.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що Росія обстрілює житлові будинки Чернігова. Це – порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

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