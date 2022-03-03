У Чернігові після обстрілів запрацюють супермаркети "Велмарт" і "Сільпо"

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, серед яких і Чернігів. Однак, попри постійні загрози бомбардування, у місті працюватимуть магазини.

Українські захисники мужньо захищають нашу державу від загарбників. Вони завдають ворогам нищівних втрат – за тиждень війни загинули орієнтовно 9 тисяч окупантів.

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Супермаркети "Велмарт" і "Сільпо" працюватимуть

У Чернігівській міській раді розповіли, що 3 березня працюватимуть продовольчі магазини за наступними адресами:

супермаркет "Велмарт" на вулиці Незалежності, 32;

усі супермаркети "Сільпо".

Режим їхньої роботи залежатиме від ситуації у місті.

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