У Чернігові після обстрілів запрацюють супермаркети "Велмарт" і "Сільпо"
3 березня 2022 , 08:11Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне. Чернігів"
Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, серед яких і Чернігів. Однак, попри постійні загрози бомбардування, у місті працюватимуть магазини.
Українські захисники мужньо захищають нашу державу від загарбників. Вони завдають ворогам нищівних втрат – за тиждень війни загинули орієнтовно 9 тисяч окупантів.
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Супермаркети "Велмарт" і "Сільпо" працюватимуть
У Чернігівській міській раді розповіли, що 3 березня працюватимуть продовольчі магазини за наступними адресами:
- супермаркет "Велмарт" на вулиці Незалежності, 32;
- усі супермаркети "Сільпо".
Режим їхньої роботи залежатиме від ситуації у місті.
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