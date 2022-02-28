У Чернігові повітряна тривога – усім в укриття

У Чернігові оголошено повітряну тривогу. Мешканцям потрібно піти в укриття та залишатися в безпечному місці до відповідного сигналу те, що тривога минула.

Завдяки хоробрості ЗСУ та територіальної оборони ворог зазнає невдач на усіх фронтах, багато російських окупантів вже здалося у полон. Разом з тим ворог продовжує обстріли українських міст, тому потрібно бути обачним та реагувати на швидко реагувати на тривожні сирени.

До речі ЗСУ на всіх напрямках утримують оборону визначених рубежів

Тривога у Чернігові

У Чернігові лунає сирена про повітряну тривогу. Російські окупанти можуть здійснит обстріл міста. Мешканцям потрібно негайно піти в укриття. Покинути безпечне місце можна буде лише після відповідного повідомлення про те, що небезпека минула.

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