У Чернігові повітряна тривога: всі в укриття

4 березня 2022 , 20:47
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У Чернігові оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 20:44 4 березня. Людей попереджають про загрозу атаки з неба. 

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У Чернігові лунають сирени

Увага! Чернігів – повітряна тривога. Всі в укриття,
– мовиться у повідомленні.   

Ба більше, згодом повітряну тривогу оголосили у Прилуках та Ніжині Чернігівської області.


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Автор: Діана Квасневська