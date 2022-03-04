У Чернігові повітряна тривога: всі в укриття
4 березня 2022 , 20:47Читать новость на русском
У Чернігові оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 20:44 4 березня. Людей попереджають про загрозу атаки з неба.
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У Чернігові лунають сирени
Увага! Чернігів – повітряна тривога. Всі в укриття,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, згодом повітряну тривогу оголосили у Прилуках та Ніжині Чернігівської області.
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